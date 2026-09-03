Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı
Şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un fetih kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu’ndaki ön inceleme süreci tamamlandı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümü üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda 19 Ağustos tarihinde fetih kabir işlemi gerçekleştirilmişti.
Adli Tıp Kurumu’nda ki ön inceleme süreci tamamlandı
Yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesince ön inceleme yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından belgeler, raporlama yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kuruluna teslim edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.