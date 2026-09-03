Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde dikkat çeken gelişme: Doktorun ifadesi tutmadı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay gecesine ait 155 Polis İmdat hattı kayıtlarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Doktor Nurettin Demirkol’un, yıllar önce yapılan acil ihbarın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini söylediği öğrenilirken, 8 Eylül 2016 tarihli tutanakta ihbarı yapan kişinin bizzat Demirkol olduğu belirlendi.

Gece yarısı 155’i arayıp kendisini ismiyle tanıttı

İhbar çözüm tutanağına göre olay gecesindeki ilk telefon görüşmesi saat 00.29’da gerçekleşti. 155 Polis İmdat hattını arayan kişi, operatörün telefonu açmasının ardından kendisini “Ben Doktor Nurettin Demirkol” sözleriyle tanıttı.

Demirkol, görüşme sırasında aile hekimi olduğunu ve hastalarından birinin ani şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Ölüm nedeninin net olmadığını ifade eden Demirkol, olay yerinde hükümet tabibinin inceleme yapması gerektiğini söyledi.

Tutanağa göre Demirkol, görüşme sırasında, “Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hâkimin savcının görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

155 operatörü daha sonra olayın meydana geldiği adresi sordu. Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva’daki Öğümce Köyü olduğunu söyledi ancak açık adresi tam olarak bilmediğini belirtti.

Olayın gerçekleştiği bölgenin jandarmanın sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operatör, Demirkol’a 156 Jandarma hattıyla iletişime geçmesini söyledi. Bunun üzerine ilk görüşme sona erdi.

Dört dakika sonra yeniden aradı ve “şüpheli ölüm” dedi

İhbar çözüm tutanağında yer alan kayıtlara göre Demirkol, ilk görüşmenin sona ermesinden yalnızca dört dakika sonra, saat 00.33’te 155 hattını ikinci kez aradı.

İkinci görüşmede de kendisini açık biçimde tanıtan Demirkol, “Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı...” ifadelerini kullandı.

Demirkol, jandarma ile görüştüğünü ancak kendisine bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun aktarıldığını belirterek 155 hattından yeniden yardım talep etti.

Görüşmenin devamında 155 operatörü, olayın niteliğini netleştirmek amacıyla Demirkol’a “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” sorusunu yöneltti.

Demirkol’un bu soruya verdiği yanıt ise tutanağa, “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm” şeklinde geçti.

Böylece olay gecesine ait resmî ihbar kaydında Demirkol’un, hayatını kaybeden kişinin ölümünü yalnızca ani ölüm olarak tanımlamadığı, aynı zamanda “şüpheli ölüm” ifadesini de kullandığı görüldü.

İfade ile resmî ihbar kaydı arasındaki fark soruşturmada yer aldı

Demirkol’un ilk telefon görüşmesinde ölüm nedeninin bilinmediğini belirtmesi ve hâkim ya da savcının olay yerini görmesi gerektiğini söylemesi de 155 kayıtlarında yer aldı.

155 operatörü, gerekli adres bilgilerini aldıktan sonra olay yerine ekip gönderilmesi amacıyla ihbar kaydını oluşturdu. Görüşmenin son bölümünde operatör, ekiplerin adresi bulamaması durumunda Demirkol’un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını bildirdi.

Demirkol ise bu ifadeye “Tamam, bekliyoruz efendim” şeklinde karşılık verdi. Görüşme sırasında arka planda bulunan bir kişinin “Abi ulaştınız mı?” şeklindeki sorusu üzerine Demirkol’un “Ulaştım” dediği de tutanağa yansıdı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Demirkol’un, olay tarihindeki acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan ettiği öğrenilmişti. Buna karşılık 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı'nda, iki ayrı görüşmede de ihbarı gerçekleştiren kişinin kendisini “Doktor Nurettin Demirkol” olarak tanıttığı kaydedildi.

Demirkol’un olay gecesinde ölüm nedeninin belli olmadığını söylemesi, hâkim veya savcının olay yerini görmesi gerektiğini ifade etmesi ve ölümü “şüpheli, beklenmedik ani ölüm” olarak nitelendirmesi de dosyadaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.