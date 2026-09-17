Bakan Çiftçi duyurdu: Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Menderes'in yanına taşınıyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları;

Merhum İsmail Namık Gedik'in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana defnedilecek.

Mücadelenin ve uğruna bedel ödediği değerlerin sembolüne dönüşür. Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve onun yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve İsmail Namık Gedikli milletimizin inancıyla, mukaddesatıyla ve değerleriyle yaşamı kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri oldular.

27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahlarıngölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüşmüştür.

Çiftçi Menderes’in siyasi mirasına dikkat çekti

Menderes’in siyasi mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, dönemin demokrasi anlayışının toplumda kalıcı bir karşılık bulduğunu söyledi.

Çiftçi, “Onlar zannettiler ki Menderes’i, Zorlu’yu, Polatkan’ı ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz” dedi.

Çiftçi’den Menderes’ten Erdoğan’a uzanan siyasi çizgi vurgusu

Çiftçi, konuşmasının devamında Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da atıfta bulundu. Menderes döneminden bugüne uzanan siyasi çizgiyi kendi değerlendirmesiyle millet iradesine sahip çıkma mücadelesinin devamı olarak nitelendirdi.

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın itibarları TBMM’nin 1990’da çıkardığı yasayla iade edilmiş, naaşları 17 Eylül 1990’da İstanbul’daki Anıt Mezar’a nakledilmişti.