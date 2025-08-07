Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti

Medeni hukuk ve borçlar hukukunun Türkiye'de önde gelen isimlerinden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) hocalarından olan eski senatör ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Safa Reisoğlu (96) hayatını kaybetti.

Reisoğlu'nun cenazesi 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'den kaldırılacak, Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Safa Reisoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doktora yaptı. Medeni Hukuk Profesörüdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (21 Ekim 1977 - 12 Eylül 1980), Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli kitapları bulunmaktadır.