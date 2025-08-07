  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti

38. Türkiye Hükûmeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Prof. Dr. Safa Reisoğlu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Medeni hukuk ve borçlar hukukunun Türkiye'de önde gelen isimlerinden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) hocalarından olan eski senatör ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Safa Reisoğlu (96) hayatını kaybetti.

Reisoğlu'nun cenazesi 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'den kaldırılacak, Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Safa Reisoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doktora yaptı. Medeni Hukuk Profesörüdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (21 Ekim 1977 - 12 Eylül 1980), Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli kitapları bulunmaktadır.

Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandıBaşakşehir geriden gelip 3 golle kazandıSpor

 

3 hisse taban, 22 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...3 hisse taban, 22 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...Ekonomi

 

Gündem
'İBB davası borsası' iddiası: Özel'in adını açıkladığı avukat gözaltına alındı
'İBB davası borsası' iddiası: Özel'in adını açıkladığı avukat gözaltına alındı
CHP’li Yücel: Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular
CHP’li Yücel: Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular
Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi
Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi
Bakan Fidan: Suriye'nin verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Fidan: Suriye'nin verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Ankara'da sağlığı tehdit eden 12 milyon liralık gıda ürünü ele geçirildi
Ankara'da sağlığı tehdit eden 12 milyon liralık gıda ürünü ele geçirildi
Yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamıyla ilgili gözaltına alınan kaptan serbest bırakıldı
Yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamıyla ilgili gözaltına alınan kaptan serbest bırakıldı