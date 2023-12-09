Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür, Ordu’nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şükrü Yürür için Ünye Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynar, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Şükrü Yürür'ün cenazesi, Şeyh Yunus Emre Kabristanlığı'na defnedildi.
Şükrü Yürür, Anavatan Partisi’nden 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Ordu Milletvekilliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.