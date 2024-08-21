Eski bakan Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talepli dilekçesine Meclis'ten yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurup, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Soylu, dilekçesinde, "karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun dilekçesine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi.

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre;Kurtulmuş imzalı yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur.”