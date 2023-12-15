Eski bakan Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı

Ülkü Okuyan, CHP'den ihraç edilen babası eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın resmi X (Twitter) hesabından kendisinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Okuyan'ın kızı paylaşımda eski bakanın durumunun kritik olduğunu söyledi. Paylaşımın tamamı şöyle:

* Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

-Ülkü Okuyan — Yaşar Okuyan (@yasarokuyan) December 15, 2023

CHP'den ihraç olayı

Okuyan seçimlerden önce, ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu‘ iddia etmesiyle gündeme gelmişti. CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamış, Okuyan ise Şubat ayında CHP'den ihraç edilmişti.