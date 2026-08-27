Eski bakanın oğluna silahlı saldırı
Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı. Bebek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yılmaz'ın iki bacağına toplam 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Soner Yılmaz ameliyata alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ın Bebek Mahallesi’nde meydana geldi.
Habertürk'te yer alan habere göre Soner Yılmaz, evinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.
Kurşunlardan 3’ü Yılmaz’ın iki bacağına isabet etti. Silah seslerinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Soner Yılmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki bacağından yaralandığı belirlenen Yılmaz, doktorların yaptığı kontrollerin ardından ameliyata alındı. Dün gece gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavisi devam eden Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis saldırganı arıyor
Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve nedeni araştırılıyor. Ekiplerin, saldırganın geliş ve kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla Bebek ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.