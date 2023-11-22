Eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti

2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, uzun bir süre Galatasaray'da yöneticilik yaptı.

Üç çocuk babası Erzen’in cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Erzen için CHP'den başsağlığı mesajı yayınlandı.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya üzerinden "Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.