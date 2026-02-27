Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı kabri başında anıldı



Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda anıldı. Düzenlenen anma programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda merhum Erbakan için dualar edildi. Anma programında, merhum Erbakan’ın Türkiye’nin siyasi hayatına kazandırdığı vizyon, ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve bıraktığı fikir mirası bir kez daha yad edildi. Yapılan duanın ardından Erbakan’ın kabrine karanfil bırakıldı.