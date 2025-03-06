Eski Başbakan, valinin şirketinde işe başlıyor!

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, eski Florida valisi Jeb Bush'un Finback Investment Partners şirketinde yarı zamanlı ve ücretli danışmanlık görevi üstlendi.

İngiltere hükümetinin atamaları denetleyen kurumunun çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, eski İngiltere başbakanı ve son olarak dışişleri bakanı olan Cameron, Finback Investment Partners'ın liderlik danışma konseyi üyesi olarak yarı zamanlı ve ücretli bir görev üstlendi.

2017'de kurulan Finback, ABD'deki yasal düzenlemelere göre 800 milyon doların üzerinde varlığı yönetiyor ve sigorta aracıları, veri merkezleri ve yazılım şirketleri gibi işletmelere yatırım yaptı.

İş Atamaları Danışma Komitesi, Cameron'ın Finback'teki rolünün "firmanın uzmanlığını ve ağını artırmak için stratejik danışmanlık sağlamaya odaklandığını" söyledi.

Hükümet dışında görev alan üst düzey Birleşik Krallık yetkililerine tavsiyelerde bulunan gözlemci, Cameron'ın görevdeyken Finback ile görüşmediğini ve yeni görevinin hükümetle temasları içermeyeceğini söyledi.