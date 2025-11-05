Eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
Kırıkkale'nin Hacılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu ile iki kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde, eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi, zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.
Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı M.K. ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D'ye "zimmet" suçlamasıyla gözaltı işlemi uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
