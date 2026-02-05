Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde, eski Çekmece Belediye Başkanı doktor Cafer Özenir, para anlaşmazlığı yaşadığı oğlu tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Cafer Özenir hayatını kaybetti.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü.
Oğlu eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı
İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Asi Gazetesi'nin haberine göre; tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.