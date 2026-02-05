Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü.

Oğlu eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı

İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Asi Gazetesi'nin haberine göre; tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.