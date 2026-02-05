  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü
Takip Et

Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde, eski Çekmece Belediye Başkanı doktor Cafer Özenir, para anlaşmazlığı yaşadığı oğlu tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Cafer Özenir hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla canice öldürüldü
Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü.

Oğlu eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı

İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Asi Gazetesi'nin haberine göre; tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Küresel Sumud Filosu 29 Mart'ta Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıkacakKüresel Sumud Filosu 29 Mart'ta Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıkacakDünya

 

Van'da çığ düştü: Yol ulaşıma kapandıVan'da çığ düştü: Yol ulaşıma kapandıGündem

 