  3. Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kozdere yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi. Kazada eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, eski başkan Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

