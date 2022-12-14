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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi

Kastamonu'da gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

Haber Merkezi
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"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltna alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

Arkadaşına ait olduğu öğrenilen otomobil ile Ordu'dan İstanbul'a gittiği belirlenen Hazinedar, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde yol kontrolü yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hazinedar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş 16 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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