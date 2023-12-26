Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ölüm nedeni belli oldu: Hastalığı neydi?

Geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan, bir süredir tedavi altında olan ve entübe edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Okuyan, tedavi gördüğü ve bir süre önce entübe edildiği Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni programı belli oldu

Yaşar Okuyan için 27 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’de TBMM’de bir tören düzenlenecek.

Okuyan, 28 Aralık Perşembe günü Yalova Merkez camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yalova’da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Yaşar Okuyan kimdir?

Aslen Rizeli olan Yaşar Okuyan 1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 24 yıl çeşitli gazete ve haber ajanslarında muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. 1973 yılından itibaren MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1977 yılında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 12 Eylül sonrasında yasaklı olduğu yılların ardından 1987’de siyasete döndü. Anavatan Partisi’nde 2002 yılına kadar MKYK üyesi, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi.

19. ve 20. Dönem Yalova Milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Bülent Ecevit’İn başbakan olduğu 57. Hükümette, yaklaşık üç buçuk yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Demokrat Türkiye Partisi’nin adını Hür Parti olarak değiştirerek partinin genel başkanlığını yürüttü. Halen Başkent Üniversitesi’nde “Emeklilik ve Sigorta Sistemleri” üzerine ders vermektedir. Evli ve üç kız babasıdır.