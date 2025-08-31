Eski CHP Bakırköy İlçe Başkanı avukat Celal Sevinç hayatını kaybetti
Eski CHP Bakırköy İlçe Başkanı avukat Celal Sevinç hayatını kaybetti. Sevinç'in cenazesi, 1 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’te Bakırköy Cemevi’nden kaldırılacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski CHP Bakırköy İlçe Başkanı avukat Celal Sevinç'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Çelik, "Çok değerli dostum, ağabeyim, birlikte ilçe başkanlığı yaptığımız, önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız Celal Sevinç’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Çok değerli dostum, ağabeyim, birlikte ilçe başkanlığı yaptığımız, önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız Celal Sevinç’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) August 31, 2025
Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/HPYc4H244j
