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Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

CHP'de üç dönem Bursa Milletvekili görevini yapan 59 yaşındaki Lale Karabıyık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
ANKA
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Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
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Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın (21 Temmuz Pazartesi) saat 10.00’da Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı öğle vakti Bursa Ulu Cami'de kılınacak.

Karabıyık, daha sonra memleketi Bilecik’te toprağa verilecek.

CHP Bursa Milletvekili olarak 2015'te TBMM'ye giren Karabıyık, bu görevini 3 dönem sürdürmüştü.

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