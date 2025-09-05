  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem: Aktif politika hayatımı sonlandırdım
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem: Aktif politika hayatımı sonlandırdım

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, aktif politika hayatını sonlandırdığını duyurarak, "hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem: Aktif politika hayatımı sonlandırdım
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, aktif politika hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır. Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

"Polemikler ile ilgilenmiyorum"

Eren Erdem, şöyle devam etti:

"Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm."

İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm" diyen Erdem, şunları söyledi: "Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu mesajımdır."

