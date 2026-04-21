Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e hapis cezası verildi. Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından CHP'de 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Eren Erdem hakkında verilen cezayı duyurdu.

Buna göre, Erdem'e "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Erdem'e çağrı kağıdı gönderildiğini belirten Yarkadaş, "Ceza Erdem’e tebliğ edildi" dedi.

Evrakta, Eren Erdem’in 10 gün içinde iki adet fotoğrafıyla birlikte savcılığa gitmesi gerektiğine ilişkin bilginin yer aldığını ifade eden Yarkadaş, "Az önce Eren’le konuştum. Sevgili dostum Eren, 10 gün içinde savcılığa teslim olacağını söyledi" dedi.

