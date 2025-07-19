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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edilmişti! Son sağlık durumu nasıl?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Şişli’de özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Öymen'nin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edilmişti! Son sağlık durumu nasıl?
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Eski CHP Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen, 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

93 yaşındaki Öymen’in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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