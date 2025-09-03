  1. Ekonomim
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çevre Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

