  3. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin taburcu edildi
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin taburcu edildi

Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, taburcu edildi. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'e zatürre teşhisi konulmuştu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, soğuk algınlığı sebebiyle tedavir gördüğü hastaneden taburcu edildi. Çetin, 8 Ekim'de soğuk algınlı nedeniyle Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'e zatürre teşhisi konuldu.

Çetin'i Murat Karayalçın ziyaret etti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çetin, Ankara Başkent Hastanesi’nden bugün taburcu edildi. Çetin'i taburcu olduğu gün eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ziyaret etti.

