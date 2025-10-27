Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin taburcu edildi
Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, taburcu edildi. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'e zatürre teşhisi konulmuştu.
Çetin'i Murat Karayalçın ziyaret etti
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çetin, Ankara Başkent Hastanesi’nden bugün taburcu edildi. Çetin'i taburcu olduğu gün eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ziyaret etti.