Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı

Soğuk algınlığı sebebiyle CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Zatürre başlangıcı teşhisi kondu

Edinilen bilgiye göre, Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da öğrenildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

CHP’nin eski genel başkanlarından olan Çetin, son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini açıklamış ve birçok mitingde Özel’in yanında yer almıştı.

