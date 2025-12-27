Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik ’Zimmet’ yürütülen soruşturma kapsamında; ’’zimmet" suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.