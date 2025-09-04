Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş disipline sevk edildi
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in ardından Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başladı.
Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlayan disiplin süreci kapsamında Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak.
Barış Yarkadaş, 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.
Öte yandan henüz disiplin gerekçesiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.