Eski damadından hem kira hem altın istedi! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

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İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2020 yılında kızının boşandığı eşine dava açtı. Davacı kayınpeder, kızının evli olduğu dönemde eski damadıyla birlikte yaşadığı, kendi adına kayıtlı ev için kira talebinde bulundu.

Kayınpeder ayrıca eski damadının evlilik sürecinde kendisinden altın ve döviz cinsinden aldığı borçları da geri ödemesini istedi.

Eski damat kira borcu olmadığını savundu

Davalı eski damat, kayınpederine herhangi bir borcunun bulunmadığını öne sürdü. Evlilik döneminde eşiyle birlikte söz konusu evde yaşadıklarını belirten davalı, aralarında kira sözleşmesi olmadığını savundu.

Eski damat, kayınpederinin boşanmayı kabullenemediğini de ileri sürdü.

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem kira hem de diğer borç iddiaları yönünden davanın reddine karar verdi. Kayınpederin istinaf başvurusu da reddedilince dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay kira talebini reddetti

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evin 5 yıl boyunca eski damat ve kızı tarafından kullanıldığını, ancak taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığını belirtti.

Daire, kira talebinin reddedilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

El yazısıyla hazırlanan borç belgesi dikkate alındı

Altın ve döviz cinsinden borç iddialarını ise farklı değerlendiren Yargıtay, dava dosyasındaki bir belgeye dikkat çekti.

Dosyada, eski damadın el yazısıyla borç miktarlarını yazdığı ve yanında "aldım" ifadesinin bulunduğu bir kağıdın yer aldığı belirtildi.

Yargıtay kararında, resmi makamların katılımı olmadan taraflarca düzenlenen ve borçlunun imzasını taşıyan yazılı belgelerin, borç veya hakkın kanıtlanmasında adi senet niteliği taşıyabileceği ifade edildi.

Borç iddiaları yönünden karar bozuldu

Yargıtay, davacının sunduğu belgenin ve ileri sürdüğü iddiaların mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, tarafların dayandıkları olguları ispatla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Belgenin adi senet olarak kabul edilip edilemeyeceği ve delil niteliğinin değerlendirilmemesini hukuka aykırı bulan Daire, altın ve döviz cinsinden borç iddiaları yönünden yerel mahkeme kararını bozdu.

Böylece Yargıtay, kira talebinin reddini onarken eski damadın borçlu olup olmadığına ilişkin iddiaların yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.