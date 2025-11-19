Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli oldu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na ve üyeliklerine yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, kurul başkanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na ve üyeliklerine yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kurul’un başkanlığına eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, üyeliklerine Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan ve Sabri Hafif atandı.