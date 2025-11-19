  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli oldu
Takip Et

Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli oldu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na ve üyeliklerine yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, kurul başkanı olarak atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli oldu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na ve üyeliklerine yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurul’un başkanlığına eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, üyeliklerine Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan ve Sabri Hafif atandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıGündem

 

Gündem
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu