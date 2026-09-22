Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
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Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar'ın evinden 27 kilo altın çıktığı iddiaları haberlere konu olmuştu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.