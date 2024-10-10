Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına 9 yıl hapis cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2018 Yerel Seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve görevdeyken tutuklanarak yerine kayyum atanan Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Daire, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020'de verilen hükmün "eksik araştırma" nedeniyle 2022'de bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, 2023'te verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Mızraklı'ya, bölücü terör örgütü PKK/KCK kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

Hukuka aykırılık bulunmadı

Mızraklı hakkındaki yargılamada usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı belirtilen Yargıtay kararında, sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına yönelik vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, kurulan hükümde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi.

Yargıtayın kararında, Mızraklı hakkındaki ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne esas alınan tespitlere de yer verildi.

PKK/KCK'lı dernek çeşitli eylemler planladı

Buna göre Mızraklı, terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derneğin önce başkanlığını, daha sonra yönetim kurulu üyeliğini yaptı. PKK/KCK'lıların ailelerini örgütleyen dernek, ailelere yönelik çeşitli eylemler planladı ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamada rol üstlendi.

Terör mensuplarına kayıt dışı tedavi

Dernek faaliyetleri dışında Mızraklı, çalıştığı hastanede çatışmalarda yaralanan terör örgütü mensuplarını kayıt dışı tedavi etti, örgüt yöneticileriyle görüşmeler yaptı.