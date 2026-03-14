Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Döşemealtı Belediyesi'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve resmi belgede sahtecilik gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belediye işlemleri incelenirken, kamunun 125 milyon lirayı aşan zararının oluştuğu tespit edildi. Soruşturma doğrultusunda eski Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile birlikte 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapılırken, Turgay Genç’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cezaevinde bulunan 1 kişinin ise ifadesinin pazartesi günü alınacağı öğrenildi. Savcılık sorgularının ardından 13 şüpheli salıverildi. 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Ali Altun tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.