Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti

Erdal Kesebir’in vefatının ardından çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş taziye mesajları paylaştı. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Erdal Kesebir, TBMM'de 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde kentin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Siyasi yaşamı boyunca uzlaşıcı tavrı, devlet tecrübesi ve Edirne'ye olan bağlılığıyla bilinen Kesebir, mütevazı kişiliğiyle de kamuoyunun takdirini kazandı. Parti ayrımı gözetmeden Edirne'nin menfaatlerini önceleyen yaklaşımı, kent siyasetinde iz bırakan özellikleri arasında yer aldı.