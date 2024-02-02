Eski ehliyeti olanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı yenileme için son tarihi açıkladı

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre belli bir süre sonunda sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, ehliyetler için son değiştirme tarihini 31 Aralık 2024 olarak duyurdu. Bakanlık açıklamasında, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmadığını belirtti. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.