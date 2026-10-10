Eski Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürü (EGM) Ali Fidan, vefat eden eski Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun için taziye mesajı yayınladı.
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EGM'nin sanal medya hesabından yayımlanan mesajda Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, "1992-1993 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Emekli Vali Sayın Yılmaz Ergun vefat etmiştir. Merhum Genel Müdürümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.