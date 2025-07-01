Eski emniyet müdürlerinin rüşvet davasında ara karar açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 4’ü polis olmak üzere 5 kişinin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildiriminde bulunmama" suçlamalarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar arasında yer alan dönemin Asayiş Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davadan tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ise duruşmaya gelmedi.

Heyetten bilirkişi raporu alınmasını talep edildi

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, müvekkillerinin banka hesaplarındaki gelir-gider hareketlerinin bilirkişi heyeti oluşturularak incelenmesini istedi.

Daha sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mali anlamdaki cezai sorumluluklarının anlaşılması amacıyla, 5 kişilik emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak heyetten bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların banka hesaplarındaki para hareketlerinin Sayıştay'dan emekli 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ankara Emniyeti'nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un "mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı" tespit edilmişti.

Müdürler hakkında hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer aldı.

Sanıklar Aslan ve Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. Ayrıca her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi" talep edilmişti.

Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda "mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu" belirtilmişti.