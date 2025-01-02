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Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

Son Dakika... Eski emniyet müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gerekçe gösterilerek Erdoğan'a 'hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da gözaltına alındı

Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sabri Uzun kimdir?

Sabri Uzun, 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık meslek hayatında Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli bir rol üstlendi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019 tarihinde tutuklanan Uzun, davanın ilk duruşmasının görüldüğü 8 Temmuz 2019 tarihinde tahliye edildi.

Sosyal medya hesabında ne yazmıştı?

Sabri Uzun, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği İsrail'e ilişkin paylaşımda, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi, alkışlandı. Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" ifadelerini kaydetmişti.

 

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