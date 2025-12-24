Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması: Çok sert çıktı!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran’a yönelik “istifa et” çağrısında bulunduğu yönünde Oda TV’de yer alan haberleri yalanladı. Yıldırım, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna açıklamada bulundu.

"Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık yaparım"

“Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin… şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."