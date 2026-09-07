Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş hakkında tahliye kararı

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Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Veyis Ateş, uyuşturucu imal ve ticareti, kullanımına yer temin etme, satın almak veya bulundurmak, kullanımını ve fuhuş teşvik ve aracılık ettiği iddialarının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

İlk duruşmada tahliye kararı

Ateş, bugün ilk defa saat 10:30’da hakim karşısına çıktı. Savcılık, Ateş’in “Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak” ve “Ticareti Yapmak” suçlarını zincirleme şekilde işlediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti duruşma savcısından ara mütalaası istedi. Savcı Ateş’in “tutukluluk halinin devamına” karar verilmesini talep etti.

Ancak İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 9 aydır tutuklu olan Veyis Ateş’in ilk duruşmada tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım’a ertelendi.

Aylık gelirini açıkladı

Veyis Ateş hakim karşısında aylık gelirinin 40-50 bin lira olduğunu ifade eden Ateş, üzerine kayıtlı bir ev ve araba olduğunu söyledi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede Veyis Ateş'in ardından göreve gelen Habertürk Genel Yayın Yönetmeni tutuklu Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına soktuğuna dair Osman Tıraş adlı bir kişi tarafından verilen bir dilekçe yer alıyor.

Davaya cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Mehmet Akif Ersoy ifadesinde şu cümleleri kullandı:

“Veyis Ateş’i tanırım. Daha önce ifademde belirttiğim şekilde 2019 yılında hatırlamadığım bir ayda Piyalepaşa’daki evde böyle bir hadise cereyan etti.

Evde Ebru Gülan ve hatırlamadığım birlikte Dilara Yıldız da olabilir. 3 ya da 4 kişi olabiliriz. Normal bir sohbet ortamıydı. Daha sonra orada, Veyis Ateş kullandı.

Veyis Ateş sonradan geldi diye hatırlıyorum. Veyis kendisi yanında getirdiği uyuşturucuyu kullandı. Biz de merak ettik. Ben kendim denemek istedim ve ben de kullandım. 2019’da hangi madde diye tespit etmem mümkün değil ama kokain maddesiydi. İlk defa orada kullandım.

Ebru ve benim ilk deneyimimizdi öyle biliyorum yani. Veyis kendi kullanma amacıyla getirdi. Bize de ‘kullanın’ falan demedi. Bize de teklif etmedi. Israr etmedi ben kendim denedim.

Benzer bir olay da Seba Flats’de de yaşandı. Kağıthane’deki evde uyuşturucu kullandığımızı hatırlamıyorum. Biz zaman zaman Veyis ben Ebru Dilara görüşüyorduk. Sohbet ediyorduk.

Başka dönemde uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım. Piyalepaşa’daki eve getirdiği zaman kendi irademizle kullandık. Başka bir kullanım olmadı. Ben hatırlamıyorum. Bana da sordular sonrasında ben Veyis’in getirdiğini hatırlıyorum.

Sonraki süreçte kendi ifademde anlattım. Ben kullandım ama Veyis ile başka ortamda kullandığımı hatırlamıyorum. Başka bir geçişimiz yok.”

İş insanı Karataş: Ersoy o dönem alkol bile kullanmazdı

Soruşturmada tutuklu olanların tanık beyanları devam etti. İş insanı Mustafa Karataş beyanında Mehmet Akif Ersoy ile aynı ortamda olduğu sırada Ersoy'un alkol dahi kullanmadığını söyledi:

“Veyis Ateş'i tanımıyorum. Herhangi bir ortamda uyuşturucu madde kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan'ı tanıyorum.”

Karataş, tanık beyanlarına rağmen uyuşturucu kullanmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

“Dilara Yıldız ile aynı ortamda bulunduk. Mehmet Akif Ersoy'un yanında gördüm. Bir tatile gittik. Antalya, Alanya sanırım. Tam hatırlamıyorum. Otelde sanıyorum.

Ben, Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ve Dilara Yıldız vardı. Orada uyuşturucu kullanmadık. O yıllarda Mehmet Akif Ersoy alkol bile kullanmıyordu. O gün Dilara Yıldız alkol kullandı. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanılmadı.”

Dilara Yıldız: Mehmet Akif'in avukatları bildiklerini anlatma dediler

Davayı takip eden gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardıklarına göre Dilara Yıldız, gözaltına alındığında verdiği ifadede ve sonrasındaki ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'un avukatlarının yönlendirmesiyle ifade verdiğini öne sürdü.

Yıldız, avukatlara “Bildiklerimin tamamını anlatacağım dediğimde, anlatma dediler” diyerek cezaevindeyken yeni bir avukat tuttuğunu açıkladı.

Dilara Yıldız: Ersoy ve Ateş ile uyuşturucu içtik

SEGBİS ile beyan veren Dilara Yıldız, konuşmasına Ateş'i tanıdığını söyleyerek başladı. Ateş'i ilk defa Piyalepaşa'da Mehmet Akif Ersoy'un evinde gördüğünü belirten Yıldız, önce uyuşturucu kullanmadığını, daha sonra hakimin ısrarı ile uyuşturucu içtiğini söyledi.

Yıldız şöyle konuştu:

“Ben, Mehmet Akif Ersoy otururken Veyis Ateş sonradan geldi. O zaman uyuşturucu madde getirmişti. Ben nasıl anlatışlarını bilmiyorum. Geldiğinde Masaya viski ve uyuşturucu madde koydu.

Gelmeden önce Mehmet Akif ile mesajlaşması olabilir. Mesajda ne olduğunu görmedim. Ben sadece Veyis'in viski ve uyuşturucu ile geldiğini biliyorum. Uyuşturucu madde kokaindi. Geç saatlerde biraz uyuşturucu madde içildi. Alkol içmedim. Ebru ben, Mehmet ve Veyis uyuşturucu kullandık. Onlar viski de içtiler.

Ben çok az kullandım. Uyuşturucu getirilmesi için para ödemedim. Mehmet Akif’in ödeme yaptığını ben görmedim.

Sonra ben sabah işe gittim, sonrasında ne olduğunu bilmiyorum.

Bir kere de Mehmet’in SEBA’da bir evi vardı. Orada görüştük. Şu an tarihini hatırlamıyorum. Yine evde Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Gülan vardı. Orada da biraz zorlamayla olduğunu söylemiştim.

Veyis biraz zorluyordu. Sonradan geldi. Yine kokin getirdi. Alkol getirip getirmediğini hatırlamıyorum. Sabah 06.00’ya kadar zorla bana verdi. 4’ümüz de kokin kullandık. Sonra Mehmet uyudu. Sonra Veyis, Ebru ve beni daha fazla içmek için zorladı.

Ben sabah fenalaşacak kadar kokain aldım. Bu kadar hatırladıklarım.”

"Mehmet Akif Ersoy benden özür diledi"

Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy’un yalan beyanda bulunduğunu ve Habertürk’ün satışı hakkında özür dilediğini iddia etti.

Davayı takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan, gelişmeleri şu şekilde aktardı.

“Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘uyuşturucu nedir bilmezdim Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır. Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir; Ağabey çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir. Buna da o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıklık etmiştir.”