Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya cezaevine teslim oldu

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 1,5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın 2022 yılında Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında yaşanan bir olaydan kaynaklandığını ifade etmişti.

1,5 yıl hapis cezası kararı verilmişti

Ziyaretin ardından Kaya hakkında “çantasında telefon bulundurmak” iddiasıyla dava açılmış, mahkeme sürecinde ise tüm delillere rağmen 1,5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.