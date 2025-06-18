  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski HDP milletvekili Hüda Kaya hakkında beraat kararı
Takip Et

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya hakkında beraat kararı

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya, İkinci Kobani Davası’nda yargılandığı tüm suçlamalardan beraat etti

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski HDP milletvekili Hüda Kaya hakkında beraat kararı
Takip Et

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya hakkında açılan İkinci Kobani Davası’nda karar çıktı.

IŞİD’in 2014 yılında Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestoları gerekçe göstererek açılan davada, Kaya tüm suçlamalardan beraat etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hüda Kaya duruşmaya Çanakkale’den SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dava kapsamında iddia makamı, ana dosyada ve birleştirilen dosyalarda yer alan suçlamalar için ceza talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Kaya hakkında yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca, birleşen dosyalardan birinde yer alan “örgüt propagandası” suçlaması için de, Kaya’nın yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Dava kapsamında Kasım 2023'te İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Hüda Kaya, geçen sene tahliye edilmişti.

Aile hekimliğinde yeni dönem başladı! Özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınacak?Aile hekimliğinde yeni dönem başladı! Özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınacak?Sağlık
Gündem
İmamoğlu gençlere seslendi: Sizlere özel bir çağrım var
İmamoğlu gençlere seslendi: Sizlere özel bir çağrım var
DEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaret
DEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaret
Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki: Alçakça yalanlar!
Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki: Alçakça yalanlar!
İYİ Parti ve DEVA Partisi'nden ortak komisyon kurma kararı
İYİ Parti ve DEVA Partisi'nden ortak komisyon kurma kararı
İYİ Parti’den asgari ücret ve en düşük emekli aylığı önerisi: Maaşlar güncellesin
İYİ Parti’den asgari ücret ve en düşük emekli aylığı önerisi: Maaşlar güncellesin
İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı hedef aldı: Başkalarına vaaz verme cüretini gösteriyor
İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı hedef aldı: Başkalarına vaaz verme cüretini gösteriyor