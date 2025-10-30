  1. Ekonomim
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Kaya da, avukatının açıklamasını “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş” ifadeleriyle paylaştı.

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya'ya hapis cezası
Eski HDP milletvekili Hüda Kaya, hapse gireceğini duyurdu.

Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini kamouyu ile paylaştı.

Avukat Leventoğlu, Hüda Kaya hakkında 2022 yılında Çanakkale Cezaevi’ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği sırada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle dava açıldığını aktardı.

Kaya'ya bir buçuk yıl hapis cezası verildi. Avukat Leventoğlu, cezanın ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvurları yapacaklarını ifade etti.

Leventoğlu’nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadelerini kullandı.

