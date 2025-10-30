Eski HDP milletvekili Hüda Kaya'ya hapis cezası

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya, hapse gireceğini duyurdu.

Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini kamouyu ile paylaştı.

Avukat Leventoğlu, Hüda Kaya hakkında 2022 yılında Çanakkale Cezaevi’ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği sırada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle dava açıldığını aktardı.

Kaya'ya bir buçuk yıl hapis cezası verildi. Avukat Leventoğlu, cezanın ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvurları yapacaklarını ifade etti.

Müvekkilimiz Hüda Kaya'nın tekrar hapsedilmesi siyasi bir intikamdır.

Bu karar, 28 Şubat'ın gölgesinde verilmiş, akıl ve hukuk tutulması niteliğindedir.

Sürecin takipçisi olacağız. pic.twitter.com/9rrl5BC4Yk — Zilan Leventoğlu (@zilanleventoglu) October 28, 2025

Leventoğlu’nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadelerini kullandı.