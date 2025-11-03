  1. Ekonomim
3 yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve adli kontrolle tahliye kararı verildi. Semra Güzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında tahliye kararı
Eski HDP milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Güzel’e toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Semra Güzel karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı

Duruşmada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda kadın hazır bulundu. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Semra Güzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme Güzel’e “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay, “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, eski vekilin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Semra Güzel Eylül 2022’de tutuklanmıştı.

