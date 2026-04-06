  3. Eski HDP'li vekil Sebahat Tuncel ve üç kişi serbest bırakıldı
Eski HDP'li vekil Sebahat Tuncel ve üç kişi serbest bırakıldı

Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı.

Eski HDP'li vekil Sebahat Tuncel ve üç kişi serbest bırakıldı
Abdullah Öcalan'ın 77. yaş günü nedeniyle düzenlenen piknikte gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı.

Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla dün Kanarya Sahili'nde gerçekleşen etkinlikte Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle polis müdahalede bulundu. 

Eski HDP'li vekil Sebahat Tuncel'in de hemen ardından gözaltına alındığı, muayene için Küçükçekmece bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldükten sonra ifadesi alınmadan hastaneden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Üç kişi hakkında ise "örgüt propagandası yapmak" ve "memura mukavemet" iddialarıyla işlem yapıldı.

Emniyette, Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını neden taşıdıkları, polislerin fotoğrafı indirirken neden polise direndikleri soruldu.

İfade işlemlerinin ardından üç kişi hastaneye sevk edilerek serbest bırakıldı.

