Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne geçti
Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde partiye katılarak Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. YRP’nin politikalarını benimsediğini belirten Aslan, teşkilat çalışmalarında aktif rol üstleneceğini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da kongrede YRP’ye katıldı.
Halk TV'de yer alan habere göre YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mehmet Ali Aslan’a rozetini takarken, Aslan aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de seçildi.
YRP rozeti takılan Mehmet Ali Aslan, partinin politikalarını benimsediğini vurgulayarak teşkilat çalışmalarına aktif destek sunacağını açıkladı.
Erbakan yeniden genel başkan seçildi
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin bin 78'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kongrede bi 83 delege oy kullanırken, Fatih Erbakan bin 78 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.