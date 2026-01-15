Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

İzmir'de yürüyüş yaptığı güzergahta dün öldürülen önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın’ın cinayet şüphelisi M.D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın, dün sabah yürüyüşünde saldırıya uğradı ve vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ise dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan M.D.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.D.E. emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylemişti.

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın, Ali Aydın'ın ölümününe dair şüphelerini şöyle anlatmıştı:

"Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var. Orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var. Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Yıllardır mağdurların yanında yer alan, hapishanelerde gözlemler yapan Dersimli ve Alevi kimliğe sahip bir arkadaşımız."

Aydın’ın cenazesi bugün saat 15:30'da İzmir'deki Evka 2 Cemevi'nden kaldırılarak Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedilecek.