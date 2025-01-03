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Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.

Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X hesabından yaptığı Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın içeriğinin Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Yazıda, Uzun'un üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu ifade edilerek, şüphelinin tutuklanması istendi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Uzun'un "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Uzun'un adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

Uzun'un emniyet ifadesi

Bu arada, Uzun'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Emniyet teşkilatında 42 yıl çalıştığını belirten Uzun, kendisine ait olduğunu söylediği söz konusu paylaşımına ilişkin şu beyanda bulundu:

"Yurt içi ve yurt dışında limanlardan konteynerlerle İsrail'e gönderilen yardım malzemelerini konu etmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleridir. Dolayısıyla o şirket sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ithalat, ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Bana böyle bir soru yöneltildiğinde ben de şaşırdım anlamlandıramadım veya bağlantı kuramadım. Ben Cumhurbaşkanını kastetmediğim gibi paylaşımdaki ifadede cümlenin öznesi toplumdur, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibarettir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olmuştur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum."

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.

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