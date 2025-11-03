Eski İYİ Partili bağımsız milletvekili Koray Aydın, "CHP'ye transfer olacak" iddialarını yalanladı

Yerel seçimlerin ardından partisi İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi. Aydın cephesi tarafından iddiaların doğruluk payının olmadığı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi bugünkü haberinde bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceğini ve süreçte ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın devrede olduğunun kulislerde konuşulduğunu yazdı.

Haberde ayrıca Aydın’ın “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye yakın çevresine sorduğu ileri sürüldü.

Aydın'dan iddialara ilişkin açıklama

Koray Aydın, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Aydın'ın sosyal medyadaki açıklaması şu şekilde:

''Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine.''

Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir.

CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir.

Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum.🇹🇷

Kamuoyunun bilgisine. — Koray Aydın (@korayaydintr) November 3, 2025

"Bağımsız kalacak"

Aydın’a yakın isimler, Halk TV’ye konuşarak iddiayı reddetti ve “Bağımsız kalacak” ifadelerini kullandı. Aydın’ın “En doğru adayı desteklemeye kararlı” olduğunu vurguladılar.

Aydın’a yakın isimler, “Haberin doğruluğu yok. Koray Bey muhalefette konumlanmaya ve seçim sathında Erdoğan’ın karşısındaki en doğru adayı desteklemeye kararlı. Ama bir partiye katılmayı düşünmüyor. Bütün siyasi partilerle de bu minvalde temasları var” ifadelerini kullandı.

"CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koray Aydın'la hakkında çıkan iddialara ilişkin görüştüğünü belirtti.

Saymaz açıklamasında Aydın'ın, ''CHP’ye veya başka bir partiye geçmeyeceğim, hiçbir partiden aday olmayacağım. Benimle beraber İyi Parti’den ayrılanlarla, CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz'' ifadelerini kullandığını aktardı.