Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Senin İçin Bağımsız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım#YarınınıSeç pic.twitter.com/DuEXhGWKpT — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) January 25, 2024

Sosyal medya platformu X üzerinden adaylığını duyuran Yıldız, bir de video yayınladı. Taylan, paylaşımında "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım" ifadesini kullandı.