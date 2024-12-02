Eski İYİ Partili vekil Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını resmen duyurdu

İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katılacağını duyurdu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Özlale’ye rozetini salı günü gerçekleşecek grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Ümit Özlale kimdir?

Ümit Özlale, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. İYİ Parti’de de genel başkan yardımcılığını yürütmüştü. Parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül’de görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti. Bir süre Meclis'te de bağımsız milletvekili olarak kalmıştı.