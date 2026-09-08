Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılandığı kooperatif soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dava sürecine ilişkin olarak savcılık makamının hazırladığı iddianamenin mahkemeye sunulduğu bildirildi. Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ile Defne Soyer, iddianamenin Soyer’i ilgilendiren bölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

İddianamenin hazırlanmasının aylar aldığının vurgulandığı açıklamada, dosyaya giren belgelerin Soyer'in suçsuzluğunu kanıtladığı savunuldu.

"Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür" ifadelerine yer verilen açıklamada, iddianamede Soyer hakkında yalnızca bir paragrafın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "On bir satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın demesi; kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

65 kişi hakkında hapis cezası talebi

İddianamede, aralarında Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 11’i tutuklu toplam 65 kişi hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Soruşturmanın, Örnekköy 3. ve 4. etaplar ile Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. etap, Karabağlar 3. etap ve Karabağlar 4. etapta yürütülen kat karşılığı inşaat çalışmalarına ilişkin suç duyuruları üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede söz konusu projelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki tespitlere yer verilirken, dosya kapsamında 449 kişinin mağdur, 7 kişinin ise şikayetçi olarak yer aldığı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. de suçtan zarar görenler arasında gösterildi.

Soyer ve Aslanoğlu'na nitelikli dolandırıcılık suçlaması

İddianamede Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve diğer şüphelilerin “iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçuna karıştıkları ifade edildi.

Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti, vakıf ve dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları belirtildi.

Soruşturma nasıl başladı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’de taşeron firmalar üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sayıştay raporları, mülkiye müfettişlerinin incelemeleri ve bilirkişi raporlarının da dayanak olarak gösterildiği soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları üzerinden işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, eski Genel Sekreter Barış Karcı, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mertyılmaz, eski Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ulaş Aydın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen isimlerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı.